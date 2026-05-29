Замученного в плену бойца отказались хоронить в родном селе: в чем причина

Военнослужащего ВСУ Владимира Сребродольского, который погиб в российском плену после жестоких избиений, заставляли записывать пропагандистское видео под давлением и пытками. Из-за этого ролика после репатриации тела пленного часть жителей его родного села на Черниговщине выступила против захоронения.

Об этом сообщило издание «Слідство.Інфо» со ссылкой на показания освобожденного из плена военного медика Николая Шустрова.

По словам Шустрова, Владимир Сребродольский попал в плен на Кураховском направлении, после чего россияне записали с ним видео, где военный озвучивал российские пропагандистские нарративы и критиковал украинскую власть.

В то же время освобожденный из плена медик утверждает, что все заявления на камеру Сребродольский делал после избиений и под прямым принуждением оккупантов.

«Он говорил: „Там со мной видео сняли. Говорили, что говорить, чтобы не было ничего 'лишнего'“. Россияне сказали, что это видео точно в Украине увидят. И увидят, что ты жив», — рассказал Шустров.

По его словам, российские военные избивали украинских пленных как во время захвата, так и в местах содержания. Владимира Сребродольского, в частности, жестоко избили в колонии в оккупированном Торезе Донецкой области.

«Его били на колонии. Во-первых, когда ты прибываешь, тебя там бьют — это „приемка“. И потом его еще день били, когда он плохо учил российский гимн», — отметил медик.

Шустров рассказал, что после одного из избиений у Сребродольского появились признаки перитонита. Военному фактически не оказывали медицинскую помощь.

«Всю ночь я был рядом с ним, ему очень болело, он просил помочь, но на бараках ничего не было — только вода из-под крана», — сказал освобожденный из плена украинец.

Только на следующее утро администрация колонии вызвала скорую помощь, однако из-за бюрократических процедур и задержек во время пересменки охраны пленного не смогли оперативно доставить в больницу. Вскоре Владимир Сребродольский умер.

В апреле 2025 года тело военного вернули в Украину в рамках репатриационных мероприятий. Однако из-за распространенного россиянами видео часть жителей села Карпиловка на Черниговщине выступила против захоронения бойца в родном населенном пункте.

Как выяснило «Слідство.Інфо», в конце концов военного похоронили в Прилуках.

Напомним, в Украине озвучили новые данные по украинским пленным. Сейчас РФ держит в застенках около 7 тыс. военных и до 20 тыс. гражданских. Также сообщается о 375 возвращенных тел с признаками пыток.

