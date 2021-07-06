Замучила ребенка голодом: в Киеве осудили женщину, которая на 11 дней оставила двоих детей одних в квартире

Мальчика нашли мертвым, а девочку — сознания.

В Киеве суд вынес приговор женщине, которая заморила голодом своего сына. Рассмотрение дела длилось 4 года.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Суд приговорил женщину, которая на 11 дней оставила в квартире двоих своих детей, один из которых умер от голода, до 12 лет заключения.



Следствием установлено, что в начале декабря 2016 обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей — годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку — сознания.



29 августа 2019 Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к 8 годам по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Но прокуратура настаивала на более суровом наказании.



18 декабря 2019 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.



"В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 женщина признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена к 12 годам лишения свободы", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве 20-летняя женщина оставила двух маленьких детей дома на 11 дней без присмотра. Это время женщина проводила с любовником. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что мальчик умер, а его сестра находится в бессознательном состоянии.

Дело женщины, которая заморила голодом своих детей, длится уже три года

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