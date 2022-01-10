Замучила совесть: под Харьковом женщина призналась полиции в преступлении, которое не заметили

Замучила совесть: под Харьковом женщина призналась полиции в преступлении, которое не заметили

Женщина рассказала правоохранителям о краже.

В Харьковской области в Малиновской ТГ в полицию обратилась местная жительница и сообщила о преступлении, которое она совершила в прошлом году.

Об этом сообщают "Полицейские офицеры общин Харьковской области".

Так, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в декабре прошлого года в поселке Малиновка она два дня подряд пробиралась на территорию частного домовладения и совершала кражи.

"Полицейских удивило признание и готовность к сотрудничеству последней. Женщина выразила благодарность работникам полиции за их службу, извинилась, письменно изложила подробности своего поступка и показала дом, где совершала кражи", — рассказали в полиции.

Во время беседы с владельцем дома выяснилось, что он даже не догадывался, что у него что-то украли.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

Напомним, что в Первомайске Николаевской области эксработнице "ПриватБанка", присвоившей средства клиентки банка, сообщено о подозрении.

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