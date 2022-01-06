Замучили до смерти: в Харькове коп и судмедэксперт решили быстро раскрыть убийство (фото)

Стражи порядка забили подозреваемого до смерти пластиковой бутылкой.

В Харькове в пытках с их последующим сокрытием подозревается полицейский и судебно-медицинский эксперт. Мужчина, над которым вероятно издевались правоохранители, умер.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"В ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. На место убийства прибыли правоохранители, где при общении со свидетелями узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем. С целью скорейшего раскрытия убийства заместитель начальник одного из отделов полиции ГУНП в области и оперуполномоченный решили использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, отмечают в ведомстве, установлено, что "судебно-медицинский эксперт составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные выводы судебно-медицинской экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных мужчине работниками полиции".

6 января 2021 оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении.

Санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины, которая инкриминируется оперуполномоченному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Судебно-медицинскому эксперту грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя.

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