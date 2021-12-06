Замучили насмерть 17-летнюю девушку в Житомирской области: суд вынес приговор 5 людям

Ранее неоднократно судимый гражданин и его четыре соучастники приговорены к 10, 8 и 3 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы об отмене приговора Малинского районного суда Житомирской области и определении Винницкого апелляционного суда 5 лицам, которые до смерти замучили 17-летнюю девушку.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Так, ранее неоднократно судимый гражданин и его четырех подельников приговорены к 10, 8 и 3 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пытки несовершеннолетней, неоказание ей помощи и хулиганство.

Событие произошло в октябре 2017 года. В дом, где проживала девушка вместе с матерью, вошли несколько людей. Они принялись бить потерпевшую. Девушка, спасаясь от избиений, выбежала из дома. Девушку избили, требуя вернуть выдуманный долг 500 грн. Когда потерпевшая потеряла сознание, ее оставили лежать на улице.

Девушку нашли прохожие.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели операцию, однако спасти 17-летнюю девушку не удалось и почти за 2 недели борьбы за жизнь она умерла.

Злоумышленников установили. Ими оказались местные жители в возрасте от 21 до 24 лет.

Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда отказано в удовлетворении кассационных жалоб стороны защиты об отмене приговора Малинского районного суда Житомирской области и определения Винницкого апелляционного суда.

Напомним, что в Харькове девушка жестоко избила парня. Инцидент произошел вблизи ночного клуба "Малина".

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