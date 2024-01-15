Замысел "штурмовиков" провалился: на Одесчине мужчинам в белых маскхалатах не удалось пересечь границу

На Одесчине пограничники задержали нарушителей в белых маскхалатах, пытавшихся пересечь границу.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Подольского отряда задержали нарушителей возле села Топалы. Выяснилось, что жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно – приобрели через Сеть камуфлированные маскировочные халаты.

"Действуя по советам своего знакомого, прибыли в оговоренное место и пытались "штурмовать" приднестровский сегмент украинско-молдавской границы", – рассказали в Государственной пограничной службе.

Однако замысел "штурмовиков" провалился. В отношении мужчин составлены административные материалы по ст. 2041 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Теперь им грозит штраф от пятисот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Напомним, только за сутки на Закарпатье было зафиксировано 12 случаев нарушения границы уклонистами.

Также известно, что пограничники достали из Тисы 21-летнего киевлянина, который при попытке незаконно попасть в Венгрию чуть не погиб.

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