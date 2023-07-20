"Заначка" митрополита Московского патриархата: в соборе в Хмельницком нашли почти 2 млн грн

В четверг, 20 июля, в хмельницком Свято-Покровском соборе представители ревизионной комиссии обнаружили тайник, в котором было почти два миллиона гривен. Вероятно, эта заначка принадлежит бывшему управляющему Хмельницкой епархии УПЦ МП, митрополиту Антонию (в мире — Василий Фиалко).

Об этом сообщил депутат Хмельницкого городского совета и журналист Виталий Пидгайчук на своей Facebook-странице.

Автор сообщения отметил, что происхождение этих денег неизвестно, но "московский поп" пытается их присвоить.

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"Громада хочет передать все средства сомнительного происхождения на официальный счет Вооруженных Сил Украины", — утверждает Виталий Пидгайчук.

В комментарии "Общественное.Хмельницкий" адвокат митрополита Роман Косюк заявил, что найденные средства — личные сбережения Антония за 30 лет службы.

"Раньше он их не забирал, из-за рейдерского захвата храма и боялся, что его ограбят", — рассказывает Роман Косюк.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Напомним, в начале апреля 2023 года в соцсетях появилось видео, в описании которого было указано, что в Хмельницком священники УПЦ МП в Свято-Покровском кафедральном соборе избили военного. В тот же день во время собрания у собора громада большинством голосов проголосовали за переход в ПЦУ. Ключи от храма передали ревизионной комиссии, избранной во время собрания.

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