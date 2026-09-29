Занемела рука ночью: это не всегда из-за неудобной позы

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Если ночью вы просыпаетесь из-за онемения руки, покалывания в пальцах или ощущения, будто конечность «не своя», причиной действительно может быть неудобное положение тела. Однако когда такие симптомы повторяются регулярно, они могут свидетельствовать о проблемах с нервами и требуют внимания.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Чаще рука немеет из-за того, что во время сна человек долгое время лежит в одном положении и пережимает нерв. После смены позы неприятные ощущения обычно быстро проходят.

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Однако регулярное ночное онемение может являться признаком, в частности, синдрома запястного канала. В таком случае из-за повышенного давления в области запястья сжимается срединный нерв. Чаще немеют большой, указательный и средний пальцы, а симптомы могут усиливаться именно ночью.

Впоследствии проблема может проявляться и днем – например, во время длительного использования телефона, вождения или содержания предметов. Кроме онемения и покалывания иногда возникает боль или слабость в кисти, из-за чего человек может чаще выпускать вещи из рук.

Если же преимущественно немеют мизинец и часть безымянного пальца, причиной может быть сдавление локтевого нерва. Оно часто возникает из-за длительного сгибания локтя или давления на него во время сна.

Проблема может быть связана не только с рукой. Нервы могут раздражаться или сжиматься в области шеи, например из-за изменений позвоночника. В таком случае онемение может сопровождаться болью в шее, плече или руке.

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Среди других возможных причин – сахарный диабет, периферическая нейропатия и дефицит витамина B12. В то же время самостоятельно определить причину только по одному симптому невозможно.

Если рука немеет изредка и после изменения положения быстро все проходит, обычно достаточно изменить позу во время сна и не лежать на руке. В случае подозрения на синдром запястного канала врач может рекомендовать ночной фиксатор, помогающий удерживать запястье в нейтральном положении.

Обратиться к врачу следует, если онемение регулярно пробуждает ночью, повторяется в течение дня, постепенно усиливается или сопровождается слабостью руки.

Особенно важно не медлить, если онемение возникло внезапно и одновременно появились слабость или паралич, нарушение речи, спутанность сознания, головокружение или внезапная сильная головная боль. В такой ситуации необходима неотложная медицинская помощь.

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Так что если рука время от времени немеет после неудобного сна – это не обязательно повод для паники. Но когда каждую ночь вы просыпаетесь из-за онемения одних и тех же пальцев, списывать все лишь на то, что вы «отлежали» руку, не стоит.

Как мы писали, если в ухе слышен ритмичный шум или пульсация , совпадающая с ударами сердца, это может быть пульсирующий тинитус. Его возможные причины — изменения кровотока, повышенное давление, атеросклероз, анемия или реже — особенности сосудов головы и шеи. Самым заметным симптом может быть ночью, в тишине, после физических нагрузок или стресса. Если пульсация не проходит или регулярно повторяется, следует обратиться к врачу для обследования. Особенно важно не медлить, если вместе с шумом внезапно ухудшился слух, появились головокружение, онемение или слабость конечностей или лица.

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