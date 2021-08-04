Занесло на встречную полосу: возле Львова 23-летний водитель Porsche разбился насмерть (фото)

Молодой человек скончался на месте аварии.

По дороге из Львова в Брюховичи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легковой машины. В результате аварии один человек погиб.

Предварительно, причиной ДТП стало то, что водителя легковушки Porsche занесло на встречную полосу, где он столкнулся с фурой. 23-летний парень погиб на месте.

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Издание ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС, отметило, что тело погибшего водителя пришлось извлекать из салона спасателям. Для этого они разрезали металл специальными ножницами.

Стоит отметить, что столкновения фуры и легковушки было настолько сильным, что Porsche раздавило.

Что касается водителя грузового автомобиля, то он практически не пострадал.

Фото: Типичный Львов

Напомним, в селе Колочава Хустского района произошла авария. 16-летний парень за рулем внедорожника Land Rover сбил 58-летнюю женщину.

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