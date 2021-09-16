Занимает должность не просто так: под Одессой чиновница переоделась в балерину и станцевала на дне рождения мэра (видео)

Заведующая отделом культуры станцевала партию "Умирающего лебедя" с "Лебединого озера".
В Черноморске Одесской области мэра с днем рождения поздравили работники городского совета. Кроме вербальных поздравлений мэр получил и приватный танец от подчиненной — она станцевала балет.
Видео выступления чиновницы попало в Сеть.
На кадрах видно, как в сессионный зал вбежала женщина в балетной пачке и станцевала на пуантах партию умирающего лебедя из "Лебединого озера". Танцовщицей оказалась руководительница отдела культуры Черноморской городского совета Юлия Кристанова.
Выступление чиновницы пользователи Сети в целом оценили положительно, мол, женщина хорошо танцует, а отдел культуры должны возглавлять люди, которые сами что-то умеют и понимают в искусстве.
"Занимает место не просто так", — написали корреспонденты в комментариях.
Пока Юлия Кристанова выполняла "Лебединое озеро", ее выступление сопровождал "закадровый" текст о "темные силы, которые разрушают город".
Во время балета в сессионный зал Черноморская зашел "чумной доктор", которого в конце концов "победил" действующий мэр и именинник Василий Гуляев.
Напомним, что руководитель Черкасского дворца молодежи публично и грубо выразила свое возмущение необычными для нее именами детей.