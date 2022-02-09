"Занимали деньги и начисляли проценты": экс-нацгвардеец о службе в воинской части в Днепре, где расстреляли 5 военных

"Занимали деньги и начисляли проценты": экс-нацгвардеец о службе в воинской части в Днепре, где расстреляли 5 военных

По словам женщины, каждый руководитель части должен быть опрошен на полиграфе.

После расстрела солдат воинской части 3021 в Днепре сослуживцем, экс-военнослужащие этой части, а также родители срочников заговорили о "дедовщине" и сокрытии преступлений.

По словам одной из бывших военнослужащих части 3021 Елены Липовенко, ситуация там оставляет желать лучшего. Об этом она рассказала "Сегодня".

"Те, кто теперь там служит, – они боятся что-то говорить. Я общалась с несколькими военнослужащими. Они поддерживают меня в том, что надо говорить о случившемся. Ребята боятся давления, а также спрашивают у меня, почему я не называю фамилий людей, причастных ко многим нарушениям", – говорит Елена Липовенко.

Женщина говорит, что в части была практика – одолжить деньги, а затем подвесить военнослужащего на "долговой крючок".

"Военнослужащий одалживал у кого-то деньги, а потом ему накручивали проценты", — говорит Липовенко.

Также она добавила, что следствие должно опросить каждого руководителя.

"Я считаю, что каждого руководителя и военнослужащего части нужно опросить на полиграфе. Очень хочется, чтобы общество и СМИ не дали утихнуть этому делу", – говорит Липовенко.

По сообщению Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, прокуроры открыли два уголовных производства в отношении руководства Нацгвардии. Пока задержанных по этим уголовным производствам нет.

"Проводятся следственные действия. Должна быть назначена экспертиза, которая длится около полугода. Поэтому говорить о подозрениях и задержаниях пока рано", – рассказывает спикер спецпрокуратуры Яна Стекачева.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города. В Сети показали, в каких условиях содержится "днепровский стрелок"

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