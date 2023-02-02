"Занимались безобразием" — Данилов о фигурантах масштабных обысков и подозрений украинским "топам"

Алексей Данилов пояснил, что доказательную базу по всем этим лицам, у которых были обыски и которым вручили подозрение, собирали месяцами.

Масштабные обыски, увольнения и подозрения в Украине связаны с началом процесса очищения государства от причастных к экономическим преступлениям лиц.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Данилов заявил, что вчерашние обыски, которые проводила СБУ совместно с Бюро экономической безопасности, происходили у людей, "забывших о чести" и "занимавшихся безобразием, в частности во время войны". По его словам, это лишь начало "большого пути очищения" страны.

"Это (обыски, проведенные 1 февраля — ред.) только начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам. И мы находимся в начале большого пути очистки нашей страны от забывших людей. что такое честь, государство и страна и занимались безобразием, в частности, во время войны", — сказал секретарь СНБО.

Данилов также рассказал, что в СНБО есть так называемое "санкционное досье". Отвечая на вопрос, будут ли реальные посадки, в случае доказательства вины тех или иных лиц, Данилов ответил: "Если вы совершили преступление, то имейте в виду: обязательно будете за него отвечать. Более того, я могу сказать, что президент с большой вероятностью будет выступать за максимальное наказание тех людей, которые во время войны занимаются такими безобразиями ”.

"Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать тем людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается", — сказал чиновник.

Масштабные обыски 1 февраля

1 февраля 2023 года украинские правоохранители провели обыски у ряда украинских чиновников и экс-чиновников.

В частности, по данным руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, обыски были в Налоговой; у бывшего главы МВД Арсена Авакова из-за авиакатастрофы в Броварах, у киевского застройщика и народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара.

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СБУ объяснила, что подозревает Столара в причастности к "отмыванию" средств для кума Путина Медведчука и находящихся под санкциями в Украине граждан России.

Также с обысками пришли силовики и к бизнесмену Игорю Коломойскому по делу "Укрнафты"

Кроме того, по данным СМИ, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Сообщили о новом подозрении и президенту "Мотор Сичи". СБУ разоблачила гендиректора Вячеслава Богуслаева на сотрудничестве с террористами ДНР после полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным СМИ, подозрение получил и Игорь Насалик, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обыски у топ-чиновников и увольнение руководства таможни, назвал 1 февраля "плодотворным днем в противостоянии тем, кто пытался ослаблять Украину".

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