Занимались поджогами в разных регионах Украины: СБУ задержала очередных предателей

СБУ задержала поджигателей

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СБУ задержала еще 4 предателей, работавших против нашего государства на востоке, севере и западе Украины. По заказу РФ они занимались поджогами в разных регионах Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Где действовали предатели

В Харькове задержана 15-летняя школьница, которая сожгла два служебных внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых заданий на восточном фронте;

Во Львове "по горячим следам" задержаны два студента местного техучилища, которые подожгли релейный шкаф сигнальной установки Укрзализныци;

В Чернигове разоблачен 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за наркоторговлю. В этот раз рецидивист пытался уничтожить админздание ТЦК с помощью коктейля Молотова, который изготовил по инструкции российского куратора.

"В ходе обысков у фигурантов изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с доказательствами работы на РФ", - говорится в сообщении.

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По всем разоблаченным фактам следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения);

▪ ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который "сливал" локации минных полей ВСУ и ожидал оккупации Донетчины. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.