Занимались поджогами в Украине: СБУ и Нацполиция задержали пятерых приспешников российских спецслужб

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ и Нацполиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Украине по заказу оккупантов. Преступники действовали в Киевской и Тернопольской областях, пытаясь уничтожить военную технику и админздания с помощью воспламеняющихся смесей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Киевской области правоохранители задержали 24-летнего рецидивиста, ранее отбывавшего наказание за наркоторговлю, разбой и мошенничество. После выхода на свободу он согласился на сотрудничество с врагом и попытался поджечь внедорожник ВСУ. Он был задержан на месте.

Еще двое приспешников были разоблачены в Фастовском районе после того, как подожгли внедорожник десантников и направили "отчет" своему российскому куратору.

"По данным следствия, злоумышленники три года назад прибыли в столичный регион из Донбасса как переселенцы. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой", — говорится в сообщении.

В Тернопольской области задержали двух парней, которые пытались уничтожить админздание сельсовета, подожгли его после разбития окна.

Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ и правоохранители задержали две группы поджигателей, которые по заказу РФ действовали в Харьковской и Черкасской областях.

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