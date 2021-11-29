Занимался сексом с 14-летней: в Кропивницком суд оштрафовал более 200 тысяч гривен мужчину за развратные действия

Занимался сексом с 14-летней: в Кропивницком суд оштрафовал более 200 тысяч гривен мужчину за развратные действия

Осужденный был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В г. Кропивницкий осудили мужчину, который занимался сексом с 14-летней девочкой. Он также должен выплатить потерпевшей 203 тыс. грн моральной компенсации.

Об этом идет речь в решении Кировского районного суда.

По данным суда, мужчина 8 сентября 2021 пригласил к себе в квартиру 14-летнюю девушку. Мужчина сначала обнажился перед ней, а потом занялся с ребенком сексом. При этом он знал о возрасте девушки, однако его это не остановило.

"Мужчина совершил действия сексуального характера, а именно опустил шорты и обнажил свой половой орган, при этом касаясь его руками. Также мужчина вступил в естественный половой акт с несовершеннолетней, а затем продолжая реализацию своего преступного умысла, вступил с последней в неестественный половой акт проникновение в тело другого лица", — говорится в приговоре.

Мужчина повторил это 11 сентября. Однако тогда на теле ребенка обнаружили легкие телесные повреждения. Также подозреваемый в "Телеграмме" добивался несовершеннолетней, предлагая встретиться.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.155, ч.1 ст.156-1, ч.1 ст.156 УК Украины. Между подозреваемым и потерпевшей суд утвердил соглашение. Подозреваемого приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок 3 годами ограничения свободы. Также мужчина должен оплатить несовершеннолетний 203 тыс. грн моральной компенсации. Из этих средств к моменту суда он уже выплатил девушке 60 тыс. грн.

Мужчине запретили писать и приближаться к девушке. Также осужденный был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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