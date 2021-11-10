Занимался сексом с 15-летней за гаражами: в Полтавской области суд наказал мужчину

Мужчину обвиняли в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
В Автозаводском районном суде Кременчуга вынесли приговор мужчине, обвиненному в сексе с несовершеннолетней. Суд дал любителю секса с юными девушками два года ограничения свободы, заменив их испытательным сроком на полтора года.
Об этом говорится в реестре судебных решений.
Событие произошло в мае 2020 года в Кременчуге. Мужчина встретился с девушкой случайно, сначала они играли в карты, а затем решили предаться плотским утехам и пошли за гаражи и занялись сексом.
За этим занятием пару застал отчим девушки, который пошел на поиски падчерицы, потому что та долго не выходила на связь. Девушка испугалась наказания от родителей и заявила, что ее изнасиловали.
В суде девушка подтвердила, что оговорила мужчину и сказала, что секс происходил по взаимному согласию. Сам обвиняемый отметил, что не знал о возрасте девушки.
Беря во внимание все обстоятельства, суд дал мужчине два года ограничения свободы, но заменил их испытательным сроком на полтора года.
Напомним, что в Киеве злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее и изнасиловал.