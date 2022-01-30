Занимался сексом с клиентками и снимал видео: в Ивано-Франковске задержали массажиста из-за распространения порно

Женщины о съемках интимного видео знали.
В Ивано-Франковске задержали 27-летнего массажиста, занимавшегося сексом с клиентками, он публиковал видео в Интернете.
Об этом сообщает "ТРК 3-Студия".
По данным издания, подозреваемый работал массажистом. Он арендовал квартиры, где делал массаж женщинам. С некоторыми клиентками мужчина занимался интимом и снимал это на видео. Порнографию подозреваемый публиковал на одном из платных порнографических сайтов.
Начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области Юрий Довган рассказал, что женщины о съемках интимного видео знали.
"Женщины приходили к нему. И те, с которыми у него складывались личные отношения, он снимал видео с их добровольного согласия. Они утверждают, что не давали ему разрешения распространять это в Интернете", — сказал правоохранитель.
Задержанный объяснил, что публиковал видео из-за материальных затруднений. Полиция говорит, что они нашли порнографическое видео во время мониторинга Сети.
Читайте также:
- SkyUp анонсировал новые рейсы из украинского города в 11 стран: когда и куда можно дешево улететь
- Эксперты назвали скрытые симптомы "Омикрона"
- На трассе Киев-Чоп перевернулся ехавший в Польшу рейсовый автобус: пострадали 14 человек