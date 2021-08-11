Занял полмиллиона долларов и исчез: полиция разыскивает мошенника, о котором можно снимать "бразильский сериал"

"Неуловимый" должник вместе с семьей вновь сменил место жительства, скрываясь от кредиторов — бывших коллег-валютчиков.

В Виннице несколько человек, которые занимаются обменом валют, утверждают, что стали жертвами мошеннических действий своего коллеги по бизнесу — 34-летнего Владимира Казьмина. По словам одного из предпринимателей, он одолжил у десятка людей около 500 тысяч долларов и исчез из своего дома вместе с семьей.

Подробности этой истории сообщает сайт "Обозреватель".

Как рассказал предприниматель из Винницы Анатолий Л., с Владимиром он был знаком в течение двух лет — был с ним в доверительных отношениях, как и с остальными коллегами, которые работают в этом бизнесе. Нередко бывали случаи, когда приходилось друг другу занимать большие суммы, если самостоятельно не удавалось провести крупные операции.

Накануне внезапного исчезновения Владимир Казьмин занял у него 70 000 долларов, которые обещал вернуть на следующий день. Но утром на связь не вышел. Более того, и он, и его жена удалили свои аккаунты в соцсетях.

Вскоре Анатолий выяснил, что одолжил крупную сумму пропавшему коллеге не только он, но и еще с десяток валютчиков. Они поехали к дому семьи Казьмина в 10 километрах от Винницы, но увидели только голые стены.

Заявление в полиции о мошенничестве принимать отказались. В отношениях валютчиков правоохранители увидели только спор в гражданско-правовых отношениях, который нужно решать в суде.

Лишь после того, как дочь от жены Владимира написала заявление об исчезновении своей мамы, отчима и маленького братика, полиция объявила семью в розыск. Найти беглецов удалось в Закарпатской области. Однако задерживать их не стали — уголовное производстве за мошенничество не было открыто.

На Закарпатье Владимир Казьмин и его семья не задержались — срочно переехали в Луцк. Там их самостоятельно разыскали кредиторы.

Перед тем, как выйти на разговор с бывшими коллегами по бизнесу, беглец дважды вызывал патрульную полицию, но его "гости" вели себя сдержанно и хотели только поговорить. В конце концов, разговор состоялся и его зафиксировали на видео.

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Владимир Казьмин признался, что занимал деньги, но как собирается возвращать долг так и не ответил. Когда кредиторы ушли, он написал заявление в полицию об угрозах убийством. После этого третий скрылся в неизвестном направлении.

Как стало известно изданию, уголовное производство по мошенничеству (ст. 190 УК Украины) еще не открыто. Правоохранители утверждают, что привлечь беглеца к уголовной ответственности можно в том случае, если в неуловимого должника был умысел "кинуть" людей на крупную сумму. По их словам, поиски пропавших и все обстоятельства этого дела скорее напоминают не детектив, а бразильский сериал.

Сейчас к винницким полицейским поступило пять заявлений от пострадавших.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители разоблачили адвоката-мошенника, который самовольно продал квартиру своей подзащитной и присвоил вырученные средства.

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