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Занялись сексом в центре города: в Жмеринке парочка не сдержала страсти среди белого дня (фото)

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2019
Занялись сексом в центре города: в Жмеринке парочка не сдержала страсти среди белого дня (фото)

фото / nataliavlasenko.blogspot.com

Для утех они выбрали территорию бывшего вещевого рынка.

В центре Жмеринки, что в Винницкой области, мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила заняться любовью среди белого дня на территории бывшего вещевого рынка.

Интимные развлечения попали в объектив камер очевидцев. Видео появилось в местной группе "ДТП Жмеринка" в соцсети, но на днях было удалено.

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фото / "ДТП Жмеринка", Instagram

Местные жители в соцсетях отмечают, что любовники не стыдились прохожих. Такое поведение мужчины и женщины подверглось критике со стороны жмеринчан.

Напомним, учитель информатики в Житомирской области в школе занялся сексом с ученицей 8 класса, которой еще не исполнилось 16 лет.

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