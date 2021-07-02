Занялись сексом в центре города: в Жмеринке парочка не сдержала страсти среди белого дня (фото)

Занялись сексом в центре города: в Жмеринке парочка не сдержала страсти среди белого дня (фото)

Для утех они выбрали территорию бывшего вещевого рынка.

В центре Жмеринки, что в Винницкой области, мужчина с женщиной занялись сексом. Пара решила заняться любовью среди белого дня на территории бывшего вещевого рынка.

Интимные развлечения попали в объектив камер очевидцев. Видео появилось в местной группе "ДТП Жмеринка" в соцсети, но на днях было удалено.

фото / "ДТП Жмеринка", Instagram

Местные жители в соцсетях отмечают, что любовники не стыдились прохожих. Такое поведение мужчины и женщины подверглось критике со стороны жмеринчан.

Напомним, учитель информатики в Житомирской области в школе занялся сексом с ученицей 8 класса, которой еще не исполнилось 16 лет.

"Православненько": в Хмельницком подростки занялись сексом прямо возле церкви

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку