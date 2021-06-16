Занялся сексом с 8-классницей в гимназии: в Житомирской области наказали учителя

Суд признал учителя виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.

Учитель информатики Народицкой гимназии, что в городе Народичи Житомирской области, в школе занялся сексом с ученицей 8 класса, которой еще не исполнилось 16 лет. У судьи подозреваемый и потерпевшая заключили соглашение о примирении.

Об этом говорится в приговоре Народичского районного суда Житомирской области, который обнародовали 7 июня.

Также читайте В США образцовая учительница занималась сексом с учениками в школе, после чего совершила суицид

По данным суда, учитель и школьница на территории гимназии дважды занимались сексом. Произошло это в декабре 2020 и в январе 2021 года. Следствие установило, что учитель информатики и ученица 8 класса были в подсобном помещении в гимназии. Там по согласию педагог занялся с девушкой сексом.

"Учитель информатики, реализуя свой преступный умысел направлен на половые сношения с несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, по ее добровольному согласию вступил с ней в неестественные половые сношения путем осуществления орогенитальных контакта, и после этого совершил с ней естественной половой акт", — говорится в приговоре суда.

Во время заседания учитель свою вину признал и попросил суд утвердить соглашение о примирении между ним и потерпевшей. Представители школьницы не возражали против этого.

Суд признал учителя виновным и присудил ему один год ограничения свободы.

Напомним, в Николаевской области 19-летний парень может сесть на 5 лет за секс с несовершеннолетней.

"Православненько": в Хмельницком подростки занялись сексом прямо возле церкви

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку