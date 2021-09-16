Занялся сексом в отеле с 13-летней: в Ровенской области будут судить 22-летнего мужчину

Занялся сексом в отеле с 13-летней: в Ровенской области будут судить 22-летнего мужчину

Мать девочки обратилась в полицию.

В Ровенской области будут судить 22-летнего мужчину из-за того, что он в гостинице занялся сексом с 13-летней девочкой.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным следствия, 13-летняя девушка вместе с подругами находилась на территории гостинично-развлекательного комплекса. В 2 ч. ночи к ней подошел малознакомый человек, который предложил 13-летней пообщаться. Впоследствии 22-летний мужчина и 13-летняя девушка занялись сексом на территории отеля. По данным полиции, все произошло "без всякого сопротивления девушки". Мать ребенка обратилась в полицию.

"По факту совершения сексуальных действий, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия по части 4 статьи 152 УК Украины 22-летнему жителю Ровенского района следственные отделения полиции №1 (г. Ровно) сообщили о подозрении", — говорится в сообщении.

Правоохранителям мужчина объяснил, что он "на тот момент не понял, что девочке всего 13 лет". Также сообщается, что молодой человек уже ранее был судим за кражи. За секс с малолетней мужчине может грозить от 10 до 13 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.

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