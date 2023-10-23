"Заочки" больше не будет: Федоров рассказал об изменении образования в Украине и приближении к европейским стандартам

В Украине правительство поддержало законопроект, который приблизил украинское образование к европейским стандартам. Теперь у студентов будет больше свободы действий, они будут сами выбирать, сколько им учиться и какие предметы изучать.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1–2 лет обучения.

"Студенты по контракту могут регулировать срок обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за три года вместо четырех. Или наоборот – получить степень за шесть лет. Это поможет формировать удобный график, если работаете или хотите уделить больше внимания определенным предметам", — подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, студенты смогут во время первого или второго курса сменить специальность.

"В 17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1—2 года изучаете общие предметы, дальше выбираете конкретную специальность, которая по душе. Дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. Украине нужны образованные граждане, потому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения – советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование для галочки", — отметил министр.

Напомним, что в Украине стартует массовое производство средств РЭБ.

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