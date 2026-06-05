Запад будет заливать, а на юге ожидается жара: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные / © ТСН

Реклама

В эти выходные в Украине будет преобладать теплая летняя погода с температурой до +29 градусов, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами. Больше всего осадков синоптики прогнозируют в западных и северных областях, тогда как на востоке и юге сохранится преимущественно сухая погода.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, выходные (6-7 июня) в Украине будут теплыми.

Реклама

Днем ожидается температура воздуха от +22 до +27 градусов тепла.

«Свежее — в западной половине, более высокие градусы — в южной. Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории или без существенных осадков, или какие-то несколько капель», — сообщает Диденко.

В Киеве 6 июня ожидается до +26 градусов, в воскресенье, 7 июня, будет несколько свежее — до +23 градусов, при этом вероятны кратковременные дожди.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для NV рассказала, что в субботу и воскресенье, большую часть Украины — север, центр и юг — накроют небольшие дожди с грозами. В этих регионах днем ожидается от +20 до +26 градусов тепла, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +29 градусов выше нуля.

Реклама

По словам Птухи, в западных областях будет заметно прохладнее: термометры покажут всего от +18 до +23 градусов выше нуля. В то же время синоптик отмечает, что летнее тепло удержится и на следующей неделе — на юге страны столбики поднимутся до +30.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 6 июня в стране будет облачно с прояснениями. В западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы.

На остальной территории Украины осадков не ожидается. На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет туман.

Ветер будет переменных направлений и дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +14 до +19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла, в западных областях будет несколько свежее — ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля.

Реклама

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 6 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем вероятны умеренные, местами значительные дожди с грозами.

Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В столице 6 июня ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется от +26 до +28 градусов тепла.

Погода во Львове

В субботу, 6 июня, погоду во Львовской области будут определять атмосферные фронты с запада, сообщают синоптики.

Реклама

В целом по области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем возможен град, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях на Львовщине 6 июня / © Укргидрометцентр

Ночью и утром ухудшится видимость из-за слабого тумана (до 500-1000 метров). Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, а днем поднимется до +18…+23.

Во Львове также будет облачно с прояснениями, но основные осадки пройдут ночью — ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем в городе будет сухо. Ночь и утро также будут сопровождаться слабым туманом.

Столбики термометров ночью покажут от +13 до +15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов тепла.

Реклама

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 6 июня будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200-500 м. Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

Реклама

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 6 июня будет переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днем от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров покажут:

ночью от +15 до +17 градусов тепла;

днем от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 6 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Существенных осадков синоптики не предвидят. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +13 до +15, днем ожидается до +28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом 2026-го.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров