Запад начал давить на Киев, заставляя к переговорам с Россией — El Pais

Западные партнеры начали новый этап давления на Киев, чтобы тот стал более сговорчивым об условиях прекращения войны.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

Издание отмечает, что многие обозреватели назвали "провальными" и даже "катастрофическими" результаты поездки президента Владимира Зеленского в США в конце сентября.

Так, республиканцы прямо дали понять, что первоочередной задачей Киева является пойти на уступки России для прекращения войны. А президент Джо Байден хоть и объявил о новом пакете военной помощи, но отказался отменить ограничения на использование ракет против России.

Кандидат в президенты Дональд Трамп откровенно унижал Зеленского на своих предвыборных митингах все время, пока находился в США, пишет издание. А выступление Зеленского в ООН "не нашло ожидаемого отклика" у остального мира.

Отмечается, что Зеленский пытался представить партнерам План победы, который позволил бы выйти на переговоры с РФ с позиции силы. Партнеры Украины просто хотят, чтобы эти переговоры состоялись как можно скорее, пишет газета.

Напомним, Байден предупредил о возможных намерениях Трампа, если ему "не понравится" результат выборов в США.

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