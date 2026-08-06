Российская воздушная атака на Украину

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С начала полномасштабной войны Украина столкнулась с острым дефицитом средств противовоздушной обороны. Между тем западные партнеры все сдержаннее реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Об этом пишет The New York Times, анализируя ситуацию на фоне самой интенсивной российской ракетной кампании за все время войны.

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По данным издания, сокращение поставок средств ПВО происходит одновременно с ростом числа российских ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

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В Киеве все чаще заявляют, что без срочных решений союзников защита гражданского населения и энергетической системы страны оказывается под угрозой.

Поставки ракет резко сократились

После очередных массированных атак со стороны России президент Владимир Зеленский сообщил, что количество ракет для систем ПВО, полученных Украиной от партнеров в 2026 году, сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

По словам главы государства, у союзников есть необходимые ракеты и технические возможности для поддержки Украины, однако не хватает политических решений об их передаче и ускорении производства.

«The New York Times» напоминает, что в предыдущие годы активные дипломатические усилия Зеленского способствовали получению Украиной первых систем Patriot и дополнительных комплексов от западных государств. Однако в настоящее время его призывы не приносят такого результата.

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Запад неохотно передает перехватчики

Как отмечает издание, западные страны все более осторожно относятся к поставкам ракет-перехватчиков, поскольку стремятся сохранить собственные запасы на фоне роста глобальной нестабильности и конфликтов в других регионах мира.

Еще одной проблемой являются ограниченные производственные возможности оборонной промышленности. По оценке The New York Times, Россия в настоящее время производит баллистические ракеты быстрее, чем страны Запада способны выпускать современные перехватчики PAC-3 для систем Patriot.

С начала года Россия применила против Украины сотни баллистических ракет, в то время как темпы производства ракет-перехватчиков остаются недостаточными для полного удовлетворения потребностей Украины.

Эффективность ПВО существенно снизилась

Как отмечает The New York Times, последние массированные атаки продемонстрировали резкое ухудшение возможностей украинской противовоздушной обороны.

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Во время одного из последних ударов украинские силы смогли перехватить лишь незначительную часть выпущенных ракет, а в отдельных случаях баллистические и гиперзвуковые цели вообще не были сбиты. В результате двух недавних атак погибли десятки мирных жителей.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал нынешнюю ситуацию наиболее критической с начала войны.

По его словам, ранее Украине также не хватало противоракетных средств, однако у России не было такого количества баллистического вооружения, как сейчас.

Украина ищет новые механизмы поддержки

На фоне нехватки средств ПВО Киев продолжает переговоры с союзниками о поставках дополнительных ракет и систем Patriot. Зеленский обсуждал этот вопрос с президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Украина также работает над долгосрочными решениями, в частности над заключением контрактов на закупку американского вооружения за счет европейских средств, получением лицензий на производство отдельных систем и развитием собственных противоракетных технологий.

Однако The New York Times подчеркивает, что все эти проекты требуют времени, тогда как дополнительные средства ПВО необходимы Украине уже сейчас — прежде всего для защиты городов, энергетической инфраструктуры и гражданского населения в преддверии очередной зимней кампании российских ударов.

Издание также отмечает, что на фоне сокращения поставок средств противовоздушной обороны растет число жертв среди мирного населения.

По данным ООН, за первые шесть месяцев 2026 года число погибших гражданских людей в Украине существенно возросло по сравнению с предыдущими годами, что еще больше усиливает призывы Киева к союзникам принять решение о дополнительной поддержке украинской ПВО.

Напомним, что на заседании СНБО 5 августа президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Украина получила почти втрое меньше антибаллистических ракет, что стало серьезным вызовом для обороны государства.

В ответ пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что именно украинская сторона определяет свои потребности в вооружении, а Европейский Союз оперативно рассматривает соответствующие запросы и обеспечивает их финансирование.

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