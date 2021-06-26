Запад Украины накрыли мощные ливни: людей предупредили о селевых потоках и подтоплениях

Запад Украины накрыли мощные ливни: людей предупредили о селевых потоках и подтоплениях

Сразу несколько областей может подтопить.

В Западной Украине 26-27 июня будут лить сильные дожди, что может привести к подтоплениям. Местных жителей предупреждают, что из-за обильных осадков в реках поднимется уровень воды.

Об этом сообщают в МВД Украины.

Отмечается, что на реках Карпатского региона (включает территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей. — Ред.) в течение 26-27 июня ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м.

Кроме того, в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза схода селiв. В связи с этим объявлено І уровень опасности — "желтый".

Как сообщалось, во Львове 25 июня произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

Напомним, в Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.

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