Запад Украины парализовали снегопад и гололедица: какая ситуация на дорогах (видео)

Заметенные снегом дороги на западе Украины / © скриншот с видео

В западных областях Украины 8 января из-за сильного снега и гололеда парализовано движение на автодорогах. Очевидцы сняли на видео, как машины пробуксовывают в снегу и стоят в длинных пробках. Освобождать автомобили из снежных заносов помогают спасатели.

Об этом сообщила ГСЧС Украины и телеграм-каналы.

Ситуация на дорогах Львовской, Тернопольской и Ровенской областей

По данным соцсетей, из-за снежной непогоды практически остановилось движение по трассе Львов — Тернополь. Там образуются пробки и происходят аварии.

Во Львове просят ограничить поездки на авто.

«Просьба и к жителям. Если есть возможность — не пользуйтесь частным авто. Перенесите встречи, предупредите руководителя, что будете позже», — призвал городской голова Львова Андрей Садовый.

В ГСЧС также проинформировали об осложненном движении на дорогах из-за снега и гололеда. Спасатели в регионах уже помогают людям.

Так, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев — Чоп чрезвычайники вытащили машины из снежных заносов. В Стрыйском районе Львовской области помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. «Скорая» не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги.

Ограничения движения в Ивано-Франковской области

Полиция Ивано-Франковской области предупредила водителей тяжеловесного транспорта об ограничении движения 8 января из-за непогоды. Ограничения ввели с 8:00 на участке автодороги государственного значения Р-21 Долина — Хуст (км 19+000 — км 45+039) — на участке с. Шевченково Выгодской территориальной громады до Торунского перевала.

На автодорогах Прикарпатья увеличено количество нарядов полиции. Правоохранители проводят патрулирование, мониторят ситуацию, помогают водителям и работникам коммунальных служб.

Подразделения ГСЧС работают круглосуточно и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации. В то же время спасатели призвали помнить, что лучшая помощь в непогоду — это осмотрительность.

Полиция ограничила движение на Прикарпатье

Советы водителям от ГСЧС в связи со снегопадом

Не отправляйтесь без надобности в дальние поездки. Если это невозможно — убедитесь, что в вашем багажнике есть:

лопата и трос, чтобы освободиться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак топлива, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели — жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;

запас тепла — термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

связь — павербанк и офлайн-карты.

«Если видите предупреждение о метели или гололеде — оставайтесь дома», — отметили в ГСЧС.

Напомним, накануне в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за мощных снегопадов, гололеда и тумана, повлекших транспортный коллапс и всплеск травматизма. В Ровенской области спасатели на руках несли пациентку с инсультом сквозь сугробы в «скорую», а на Житомирщине освобождали из снежной ловушки автобус с 15 пассажирами. Произошло 185 ДТП по всей стране. Пока Львов страдает от пробок и буксования электротранспорта, синоптики прогнозируют усиление морозов и новые метели.