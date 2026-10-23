Запад Украины рискует замерзнуть зимой больше, чем прифронтовые города: эксперт объяснил, в чем дело

Отопление и российская атака / © ТСН.ua

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Западные регионы Украины рискуют столкнуться с серьезными проблемами с отоплением во время зимних атак со стороны России из-за более слабой подготовки местных властей. Прифронтовые Сумы и Николаев могут оказаться устойчивее некоторых западных городов.

Такое мнение директор Центра исследования энергетики Александр Харченко высказал на пресс-конференции.

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Что будет с отоплением зимой в случае российских атак

Харченко пояснил, что самые большие проблемы зимой могут возникнуть в городах, где система теплоснабжения зависит только от нескольких котельных.

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«В городах, где реально есть две-три котельные, в случае их уничтожения есть существенный вызов и проблема, что делать. Потому что многоквартирные дома отапливать нецентрализованным способом будет практически невозможно», — сказал он.

По словам эксперта, масштаб последствий возможных российских атак будет зависеть, в частности, от того, насколько тщательно местные власти подготовились к повреждению критической инфраструктуры.

«Если котельные будут атакованы и уничтожены, города останутся перед очень существенной угрозой. И очень зависит от того, как они готовились. И у нас снова парадокс, когда города типа Николаева и Сум могут оказаться в технически лучшем состоянии, чем определенные города Западной Украины, по одной простой причине. В Николаеве и Сумах хорошо знали, что будет плохо. Они интенсивно готовились к наиболее негативным сценариям», — рассказал Харченко.

Он подчеркнул, что уровень подготовки к возможным ударам по критической инфраструктуре в разных городах существенно отличается.

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Отключения света зимой в Украине могуть длиться до 12 часов

Эксперт также назвал длительные отключения электроэнергии одним из главных вызовов предстоящей зимой. По его оценке, при температуре воздуха до -10 градусов в некоторых регионах продолжительность плановых ограничений может составлять 10-12 часов в сутки.

«Плановые отключения могут достигать 10-12 часов в энергодефицитных регионах Киев, Одесса, часть Сумщины, Черниговщины«, — сказал Харченко.

В то же время он отметил, что в условиях более мягкой погоды продолжительность ограничений электроснабжения может быть меньше. В то же время ситуация с аварийными отключениями света будет в значительной степени зависеть от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По словам эксперта, после массированных ударов по энергообъектам российские войска могут еще в течение восьми-десяти часов запускать дроны, из-за чего ремонтные бригады не смогут безопасно начать восстановительные работы.

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Как готовят к зиме школы во Львове и Киеве

К слову, из-за российских ударов по инфраструктуре Киев живет в режиме отключений света под угрозой потери тепла. В ответ на подобные вызовы во Львове возле школ, больниц и других учреждений устанавливают около 100 дровяных котельных.

Киевские власти не планируют последовать примеру Львова. В КГГА отмечают, что у них есть 69 мобильных котельных для больниц и соцзаведений, но для полтысячи школ этого недостаточно. Массовую установку дровяных котлов в КГГА считают нецелесообразной из-за угрозы сплошного дыма над городом. Несмотря на то, что в прошлом году 45% школ в двух районах Киева оставались без тепла, конкретных решений для самых уязвимых заведений не предлагают.

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