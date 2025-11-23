- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Запад засыпает снегом, на Юге – туман: прогноз погоды на 23 ноября.
Погода в Украине 23 ноября будет контрастной - от снега с гололедицей до +16°C и сильных туманов
Погода в Украине в воскресенье, 23 ноября , будет крайне контрастной: западные области накроет умеренный и значительный мокрый снег с опасной гололедицей, в то время как в южных регионах столбики термометров поднимутся до аномальных для конца осени +16°C. По всей стране ожидается облачная погода и ветер северо-восточного направления с переходом на южный, 5 м/с.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Снежный шторм и гололедица на Западе
Самая сложная ситуация будет в западных областях страны. Здесь в течение суток ожидается умеренный мокрый снег, местами он будет значительным. Особенно сильно будет снижать в Закарпатье и Прикарпатье.
Синоптики предупреждают о ряде опасных явлений: налипание мокрого снега, оледенение и гололедица на дорогах. Температура воздуха в этих регионах в течение суток будет колебаться от -3 до +2°C.
На остальной территории, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные дожди, местами с мокрым снегом (Житомирская и Винницкая области).
Аномальное тепло и туманы
В большинстве центральных, Одесской и Николаевской областей ночью и утром ожидается туман, что может осложнить движение транспорта.
В то же время южные, восточные и большинство центральных областей ощутят настоящее осеннее потепление: ночью температура будет +4°C - +9°C, а днем воздух прогреется до +11°C - +16°C.
В северных областях будет немного прохладнее: ночью температура будет колебаться от 0°C до +5°C, а днем от +3^°C до +8°C.
Погода в Киеве и столичном регионе
В Киеве и Киевской области в течение суток будет облачно, ожидается дождь.
Температура воздуха в столице ночью ожидается +2°C - +4°C, днем - +5°C - +7°C тепла.
Напомним, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха предупредила о необходимости «переобуть» автомобили . В ближайшие дни погода в Украине будет демонстрировать значительный температурный контраст. Разница температур между регионами будет достигать почти 20 градусов.