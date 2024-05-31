Западное оружие до сих пор не поступило на фронт в полном объеме — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила достаточное количество американского оружия для доукомплектования дополнительных подразделений,

Об этом глава государства сообщил в интервью The Guardian.

"Новое вооружение США все еще не поступило в достаточном количестве для оснащения дополнительных украинских бригад на северо-востоке, куда продвигается Россия", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул. что агрессорка Россия скорее производит и поставляет оружие в свои боевые подразделения, чем это делает Запад. Издание пишет, что глава государства сравнил Украину с "не тонущим" кораблем, а тем, "что должен добраться до места назначения целым, спас "как можно больше жизней".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику и разрешила избивать по территории РФ американским оружием. Впрочем, некоторые ограничения еще остаются. Так, удары можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

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