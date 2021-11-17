Западную границу Украины будет охранять спецбригада Нацгвардии: фото

Нацгвардейцы будут оказывать помощь украинским пограничникам, учитывая миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В среду, 17 ноября, подразделения бригады быстрого реагирования Национальной гвардии срочно перебросили на западную границу Украины. Ужесточение мер безопасности обусловлено миграционным кризисом на границе соседних государств — Беларуси и Польши.

Об этом сообщили в бригаде быстрого реагирования НГУ, опубликовав соответствующие фото.

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“Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. На данный момент ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми”, — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. К охране границы привлекают Нацгвардию и полицию.

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