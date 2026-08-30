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- Украина
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Запад Украины всколыхнуло землетрясение
Это уже не первый случай сейсмической активности в регионе в последние месяцы.
Сегодня, 30 августа, около 06:38 в Новоушицкой громаде Хмельницкой области зафиксировали подземные толчки магнитудой 1,7.
Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.
Его магнитуда – 1,7 (по шкале Рихтера), а произошел на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.
Напомним, 9 июля в Новоушицкой громаде в Хмельницкой области зафиксировали землетрясение.
А 7 июля в Полтавской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкого общества в Миргородском районе.
Кроме того, 8 мая землетрясение магнитудой 2 произошло вблизи города Виноградов на Закарпатье. Подземные толчки были зафиксированы в 9:47 и, согласно классификации сейсмологов, относились к неощутимым.