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Западные дипломаты могут покинуть Киев: в СМИ раскрыли, что происходит за кулисами
Западные дипломаты готовят эвакуацию из Киева в случае ударов РФ по миссиям.
Западные дипломаты прорабатывают варианты перенесения своих представительств из Киева во Львов или на восток Польши. Это произойдет в том случае, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные миссии.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Официально дипломаты заявляют о намерении оставаться в столице, чтобы не давать Кремлю повода для пропаганды и не создавать впечатление, что Украину покидают. Однако отмечается, что в частных разговорах два высокопоставленных представителя зарубежных миссий подтвердили подготовку экстренных планов эвакуации.
Причиной для беспокойства стали данные о планах России нанести массированный удар по украинской энергетике. Об угрозе использования до 1000 ракет, дронов и управляемых бомб европейских коллег предупредил министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
Отмечается, что в случае атаки под ударом окажутся ТЭС, ГЭС, подстанции и котельной, что угрожает гуманитарным кризисом. Как отметил западный дипломат в Киеве, цель России — «заморозить Киев и вернуть его в каменный век», добавив, что ситуация с безопасностью стремительно ухудшается.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия начала новую волну ракетно-дроновых ударов по Украине и Киеву, нацелившись на энергетику и остатки экономики накануне зимы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре Путин приказал российским военным отменить какие-либо «правила» и ограничения во время воздушных атак на Украину.
Также, по словам Зеленского, цель РФ еще с 2022 года — чтобы украинцы покинули Киев и «чтобы можно было показать: если у вас нет столицы, то у вас нет страны».