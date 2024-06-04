Западные инспекторы в Украине: французский полковник раскрыл подробности

Объявление по отправке инструкторов повлияет только на рост их количества.

В Украине находятся французские военные инспекторы с самого начала полномасштабного вторжения.

Соответствующее заявление сделал экскомандующий полком морской пехоты Франции Пер де Йонг в интервью Valeurs Acteurs.

Об этом официально могут объявить в четверг, 6 июня, во время мероприятий по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Но Йонг подчеркнул, что французские войска "уже давно находятся там". Он также предположил, что объявление отправки инструкторов повлияет только на рост их количества.

По его словам, французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия в Украину.

"Инструкторы также сопровождают в Украине бойцов ВСУ, которые прошли обучение во Франции. Это делается для того, чтобы проверить, правильно ли они усвоили материал", — добавил он.

Добавим, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на своей территории иностранных инструкторов.

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