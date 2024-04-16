Западные партнеры знают о "голоде" ПВО в Украине: в Воздушных силах рассказали, какая сейчас ситуация

Западные партнеры проинформированы, что у Украины недостаточно ракет для ПВО. Поэтому наши защитники не могут в полной мере сбивать российские ракеты, которыми они бьют по нашему государству.

Об этом "Общественному" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, во время недавней атаки РФ на Трипольскую ТЭС наши защитники сбили 16 из 20 российских ракет. Однако четыре из них попали и полностью разрушили станцию. Сбивать последние ракеты было уже нечем. ВСУ при сдерживании воздушных атак используют свои ресурсы на максимум.

"Вы видели: во время последней атаки мы сбили 16 из 20 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, которые используют Ту-95МС с аэродрома "Энгельс", которые могут преодолевать большие расстояния в тысячи километров. Сегодня мы сбили 9 из 9 дронов", — подчеркнул Илья Евлаш.

Он также добавил, что наше государство само не производит ракеты и системы ПВО. Из-за чего мы зависимы от помощи партнеров. Наши власти информировали партнеров, сколько и каких средств имеет для сдерживания атак РФ.

"Партнеры знают о количестве вооружения и ракет, которые у нас есть. И знают, что нам необходима помощь", – подчеркнул Евлаш.

По его мнению, сейчас РФ пытается истощить нашу ПВО, комбинируя атаки разными воздушными средствами. Москва накопила этот ресурс, чтобы использовать его в последних ударах.

Напомним, что Зеленский заявил, что российские кафиры смогли уничтожить Трипольскую ТЭС из-за того, что у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты.

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