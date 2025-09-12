ТСН в социальных сетях

Западные регионы зальет дождями: прогноз погоды на 12 сентября

В пятницу непогода накроет западные области Украины — там ожидаются сильные дожди и похолодание.

Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Pixabay

Сегодня, 12 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых областях Украины пройдут значительные дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В западных областях ночью сильные дожди, днем умеренные, в Ровенской и Хмельницкой местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь с грозой», — говорится в сообщении.

Температура днем будет +18…23°С. В южной части потеплеет до +26°С. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем будет +18…23°С. В Киеве без осадков, днем в пределах +21…23°С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. Какая будет погода в Украине — читайте в новости.

