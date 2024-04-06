Западные войска в Украине: Зеленский прокомментировал идею Макрона и предложил свой вариант

Призыв Украины в западные страны с предложением введения войск для участия в боевых действиях с российским агрессором будет иметь негативные последствия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Єдині новини".

По его словам, ему неизвестны подробности обсуждения западными партнерами идеи президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск других стран в Украину, но обращаться с таким призывом сегодня "рисковано".

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"Я не могу сегодня публично сказать "да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и воюйте". Знаете почему? Потому что Россия поднимет этот [вопрос]... Это будет хайп в мире, они [россияне] начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить нам военную помощь других государств. Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств, и они будут тормозить нам поставки те или иные”, — пояснил украинский президент.

Вместо этого Зеленский предлагает другой вариант.

“Если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенны – у нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто хочет помочь Украине", — подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. С тех пор некоторые страны НАТО поддержали такую идею.

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