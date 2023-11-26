Западный политик выступил в Раде на украинском и сорвал овации депутатов (видео)

Спикер парламента Финляндии Юсси Галла-Ахо в субботу, 25 ноября, выступил в Верховной Раде. Его речь в День памяти жертв Голодоморов была полностью украинской.

Видео выступления западного политика опубликовал украинский журналист американского происхождения Виктор Коваленко.

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"Кто из мировых политических лидеров может произнести речь таким идеальным украинским? Может быть лишь несколько. Вот сегодняшнее видео спикера парламента Финляндии Юсси Галла-Ахо, который обращается к украинскому парламенту на украинском языке по случаю 90-й годовщины российского преступления — уморившего искусственного голода. голодом миллионы украинцев", — подписал он видео.

Свою речь спикер финского парламента начал с того, что Финляндия 1939 столкнулась с такой же имперской агрессией СССР, как сейчас Украина. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, напомнил финскому народу "болезненное историческое прошлое".

Who among world political leaders может make a speech in so perfect #Russian ? May be just a few. Здесь это в настоящее время видеозаписи в парламенте #Финляндия Джисси Халлаха addressing #Ukraine в Parliament в Russia на 90-й годовщине российского crime ... — Виктор Ковальенко (@MrKovalenko) November 25, 2023

Галла-аго выразил разочарование, что после распада СССР Россия не изменилась и она "как тогда, так и сегодня не уважает ни международного права, ни своих обязательств".

"Она считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм нужно ответить силой", – подчеркнул он.

Западный политики добавил, что на прошлой неделе руководители фракций с большинством депутатов подписали совместное заявление, которым могут признать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советской власти.

Напомним, Белый дом обнародовал заявление президента США Джо Байдена в память о Голодоморе.

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