Западный политик выступил в Раде на украинском и сорвал овации депутатов (видео)

Парламент Финляндии намерен признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Спикер парламента Финляндии Юсси Галла-Ахо в субботу, 25 ноября, выступил в Верховной Раде. Его речь в День памяти жертв Голодоморов была полностью украинской.
Видео выступления западного политика опубликовал украинский журналист американского происхождения Виктор Коваленко.
"Кто из мировых политических лидеров может произнести речь таким идеальным украинским? Может быть лишь несколько. Вот сегодняшнее видео спикера парламента Финляндии Юсси Галла-Ахо, который обращается к украинскому парламенту на украинском языке по случаю 90-й годовщины российского преступления — уморившего искусственного голода. голодом миллионы украинцев", — подписал он видео.
Свою речь спикер финского парламента начал с того, что Финляндия 1939 столкнулась с такой же имперской агрессией СССР, как сейчас Украина. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, напомнил финскому народу "болезненное историческое прошлое".
Who among world political leaders может make a speech in so perfect #Russian ? May be just a few. Здесь это в настоящее время видеозаписи в парламенте #Финляндия Джисси Халлаха addressing #Ukraine в Parliament в Russia на 90-й годовщине российского crime ...— Виктор Ковальенко (@MrKovalenko) November 25, 2023
Галла-аго выразил разочарование, что после распада СССР Россия не изменилась и она "как тогда, так и сегодня не уважает ни международного права, ни своих обязательств".
"Она считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм нужно ответить силой", – подчеркнул он.
Западный политики добавил, что на прошлой неделе руководители фракций с большинством депутатов подписали совместное заявление, которым могут признать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советской власти.
Напомним, Белый дом обнародовал заявление президента США Джо Байдена в память о Голодоморе.