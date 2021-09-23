Запах аммиака и масляные пятна: в реке в Хмельницкой области массово гибнет рыба (фото)

Причину гибели рыбы должна установить экспертиза воды.
В Хмельницкой области в реке Случ зафиксировали массовую гибель рыбы. Причина этого пока неизвестна.
Об этом сообщил Хмельницкий рыбоохранный патруль.
Гибель рыбы заметили местные жители и обратились к рыбоохранному патрулю. Специалисты обследовали реку Случь между с. Красноселка и с. Сахновцы Староконстантиновской МТГ Хмельницкого района Хмельницкой области. Была зафиксирована гибель 247 рыб, а именно: толстолобика, леща, карася, карпа и др.
"При обследовании водного объекта установлено, что вода в р. Случ серо-зеленого цвета, в воздухе чувствуется запах аммиака. Также на поверхности водоема наблюдались масляные пятна", — говорится в сообщении.
Пробы воды отобрали для проведения экспертизы, которая должна установить причину массовой гибели рыбы.
Напомним, в Херсонской области в лимане люди собирали рыбу лопатами.