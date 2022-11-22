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"Запахло жареным": коллаборанты из Херсона и Запорожья бегут в Крым

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1479
Время на прочтение
1 мин
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"Запахло жареным": коллаборанты из Херсона и Запорожья бегут в Крым

Фото: Associated Press

На полуострове "эвакуировалось" полторы тысячи семей.

Около полутора тысяч семей коллаборантов внесло в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", — сообщил городской голова.

Отмечается, что опличники кафиров расселились в двух пансионатах Севастополя. По словам Федорова, там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности, однако наказание неизбежно.

"Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, в России общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, "Совет матерей и жен", добивается открытой встречи с президентом РФ Путиным.

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Дата публикации
Просмотры
1479
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