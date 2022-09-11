Запахло жареным: российские летчики готовятся бежать в Южную Америку

На фоне масштабного контрнаступления ВСУ на фронте в Украине за свои "пятые точки" начали переживать российские пилоты.

Они планируют дать деру в страны Южной Америки.

Об этом сообщает разведка ГУР Минобороны.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил россии семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины, обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия", — говорится в сообщении.

Военная разведка Украины обнародует личные данные лётчиков 14 армии ВВС и ПВО (г. Екатеринбург), принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

Военная разведка Украины также обнародовала личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ШАЙКОВКА, Калужская обл.) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (ЭНГЕЛЬС, Саратовская обл.) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ЭНГ) ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

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