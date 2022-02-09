"Запарковался": в Николаеве машина влетела в забор и застряла (фото)

"Запарковался": в Николаеве машина влетела в забор и застряла (фото)

Водителя на месте происшествия не было.

В Николаеве автомобиль Opel врезался в забор частного жилого дома.

Соответствующее фото опубликовали очевидцы в Viber-канале "ДТП и дороги Николаева и области".

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"Запарковался" и ушел. Может, кто знает водителя? Его ищут”, — подписал фото автор.

Легковой автомобиль после аварии застрял в заборе. На месте инцидента водителя не было. Правоохранителям придется провести расследование и установить личность водителя.

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