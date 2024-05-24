Очередное скандальное заявление: Арестович указал, как мобилизация разрушает экономику Украины

На рынке труда Украине катастрофически не хватает рабочих рук.

Из-за неправильно организованного процесса мобилизации, Украина окажется в критической ситуации уже следующей осенью.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что власти не могут правильно организовать процесс мобилизации, из-за чего сильно страдает экономика.

Таким образом, он прокомментировал информацию, что на рынке труда Украине катастрофически не хватает рабочих рук.

"Бизнес закрывается, переезжает, работники боятся выходить на работу, массовые увольнения, в сфере услуг резкое сокращение количества клиентов, структурные сдвиги на рынке труда, в демографии, в производстве", — заявил Арестович.

Он добавил, что, по его мнению, запас прочности исчерпывается где-то до октября.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что реальное окончание войны в Украине возможно только после того, как Кремль окончательно откажется от попыток навязывать украинцам свою политическую волю силой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Арестович считает, что интеграция Украины в ЕС и НАТО действительно является попыткой власти переложить ответственность за принятие стратегических решений по судьбе государства на Брюссель и Вашингтон.

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