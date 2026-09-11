Запас продуктов на случай кризиса: сколько круп и макарон стоит хранить дома

Запас продуктов / © Credits

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Закупать десятки килограммов пищи «про запас» без точного расчета — неэффективно, поскольку продукты имеют ограниченный срок годности. Рациональный стратегический запас следует формировать на основе реального ежемесячного потребления вашей семьи.

Об этом в эфире «Киев24» рассказала эксперт по питанию Наталья Козак.

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«Не стоит покупать десятки килограммов продуктов без расчета — запас нужно формировать с учетом срока годности и реального потребления семьи. Оптимально иметь примерно удвоенный месячный запас круп, макарон и риса, а также добавить продукты с белком, в том числе консервы», — отметила эксперт.

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Такой подход позволит избежать порчи продовольствия и обеспечит полноценный рацион в случае чрезвычайных ситуаций.

Враг бьет по складам с продуктами: какие последствия

Напомним, российские атаки на склады и логистические объекты с продуктами могут повлечь лишь временные перебои с отдельными товарами, но угрозы голода или масштабного дефицита в Украине нет. Последствия ударов зависят от возможности быстрой замены уничтоженного товара через другие маршруты поставки, поэтому наиболее вероятным последствием является лишь локальная нехватка определенных позиций.

По словам кандидата экономических наук и эксперта аналитического центра «Объединенная Украина» Алексея Уса, украинский рынок способен оперативно перестраивать цепи поставок внутренней продукции. Однако с заменой импортных товаров ситуация может быть более сложной, если повреждения испытывают ключевые точки их хранения или распределения.

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