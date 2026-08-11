Запасайтесь котлами и дровами: в Раде призывали украинцев готовиться к сложной зиме

Дрова / © pexels.com

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Украинцам следует заранее позаботиться об альтернативных источниках отопления и сделать запасы дров для грядущей зимы на случай критических ситуаций.

Об этом заявил нардеп от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE».

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Политик прокомментировал, стоит ли украинцам уже сейчас позаботиться о запасах дров на отопительный сезон.

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«Почему нет? Я вам честно скажу, у меня резервный старый котел на дровах и я его держу, определенный запас дров у меня есть», — сказал Кучеренко.

По словам народного депутата, отопление дровами может быть особенно актуально для людей, которые планируют зимовать не в Киеве, а в других населенных пунктах.

«Дровами, особенно, если люди рассматривают альтернативу там, где зимовать, а ведь это не обязательно Киев, это могут быть какие-то населенные пункты вокруг. Я знаю многих своих коллег, у которых есть резервное на дровах отопление и которые готовы к этому», — добавил народный избранник.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что из-за возможных российских ударов по ТЭЦ четверть Киева может остаться без отопления этой зимой. Устаревшая система теплоснабжения не имеет резервов для около 2500 домов.

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