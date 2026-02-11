Запаситесь водой и продуктами: МВД обратилось к украинцам

Запасы воды / © ТСН

Реклама

Из-за продолжающихся обстрелов энергетической и водной инфраструктуры в Украине граждан призывают заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, тепла и водоснабжения и сформировать запасы самого необходимого.

Об этом сообщило МВД Украины в своем официальном Telegram.

Гражданам советуют в первую очередь позаботиться о запасе воды — как питьевой, так и технической. Рекомендуемая норма составляет не менее трех литров питьевой воды в сутки на одного взрослого человека, а также около 10-12 литров воды для гигиенических нужд и приготовления пищи. Общий запас советуют рассчитывать минимум на трое суток с учетом количества членов семьи.

Реклама

Кроме воды, украинцев призывают заблаговременно подготовить продукты длительного хранения, необходимые медикаменты, наличные средства, а также не забыть о запасах еды и воды для домашних животных. В случае перебоев с водоснабжением могут понадобиться одноразовая посуда, антисептические средства и влажные салфетки.

Отдельное внимание рекомендуют уделить так называемому «чемодану первой необходимости». В нем должны быть личные документы, аптечка, средства личной гигиены, теплые вещи, элементы для обогрева и другие вещи, которые могут понадобиться в случае экстренной эвакуации или длительного пребывания без коммунальных услуг.

Также гражданам советуют заранее узнать местоположение ближайших укрытий, Пунктов Несокрушимости, пунктов обогрева и бюветов. Для повышения энергоэффективности рекомендуется уплотнить окна и двери в жилье и постоянно держать заряженными мобильные устройства, павербанки и альтернативные источники электроэнергии.

В памятке отдельно отмечается необходимость провести разъяснительные беседы с детьми о правилах безопасности и контролировать их соблюдение. Водителям советуют проверить техническое состояние транспортных средств и позаботиться о наличии достаточного запаса топлива.

Реклама

В период повышенных рисков гражданам рекомендуют ограничить пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток, а также использовать светоотражающие элементы на одежде.

Кроме того, украинцев призывают внимательно следить за официальными сообщениями органов власти и экстренных служб. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру экстренной помощи 112. Если мобильная связь отсутствует, можно подключиться к Wi-Fi и воспользоваться приложением «112 Ukraine».

В сообщении подчеркивается, что заблаговременная подготовка запасов и забота о безопасности близких поможет легче пережить возможные чрезвычайные ситуации в условиях военного положения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киевская городская власть обратилась к жителям столицыс просьбой проверить и при необходимости обновить домашние запасы воды.