Запаслись печатями и штампами: под Запорожьем пытались создать фейковый городской совет

В Запорожье СБУ заблокировала создание псевдогорсовета.
В Запорожской области в Гуляйполе пытались создать еще один горсовет. Попытки такого народовластия прекратила СБУ.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что СБУ вместе с Нацполицией заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", которое инициировал сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия".
Участники псевдообъединения пропагандировали непризнание действующей украинской власти, призывали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти и агитировали местных жителей присоединяться к "движению".
"Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейковых органов местного самоуправления.
Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы", — сообщили в пресс служба СБУ.
Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.
Напомним, что в Черкассах судят мужчину, который распространил в соцсети картинку с призывом о свержении власти.