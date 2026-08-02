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- Украина
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"Запасы есть": советник Зеленского назвал единственный способ остановить российскую баллистику
По словам Сергея Бескрестнова, мировой запас ракет PAC-3 составляет примерно 4–5 тысяч единиц.
Единственным способом быстро усилить защиту Украины от российских баллистических ракет является помощь международных партнеров, располагающих достаточными запасами ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Об этом написал в своем посте в Facebook советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш»), проанализировав ориентировочные объемы производства, стоимость и запасы ракет.
По словам Бескрестнова, хотя точные цифры остаются неизвестными, их порядок позволяет оценить ситуацию.
Он отметил, что стоимость российской баллистической ракеты «Искандер» составляет около 2–3 млн долларов, ракеты комплекса С-400 — 1–2 млн долларов, тогда как одна ракета-перехватчик PAC-3 для системы «Пэтриот», способная сбивать как «Искандеры», так и ракеты С-400, стоит не менее 4 млн долларов.
Советник президента также привел оценки темпов производства вооружений.
По его словам, Россия ежемесячно выпускает около 70 ракет «Искандер» , примерно 50 ракет для комплексов С-400 иот 4 до 7 гиперзвуковых ракет «Циркон». В то же время производство ракет PAC-3 для Patriot в настоящее время оценивается на уровне 50–60 единиц в месяц.
Кроме того, Бескрестнов отметил, что, по имеющимся оценкам, Россия располагает запасом около 200–300 ракет «Искандер», тогда как мировой запас ракет PAC-3 составляет примерно 4–5 тысяч единиц.
«Если речь не идет о решении антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть», — подчеркнул Бескрестнов.
По его словам, именно передача союзниками части имеющихся ракет-перехватчиков является самым быстрым способом усилить защиту украинских городов от российских баллистических ударов.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после массированной российской атаки на Киев с применением баллистических ракет эмоционально обратился к Соединённым Штатам и европейским партнёрам с призывом не допустить новых жертв среди мирного населения, подчеркнув необходимость срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.