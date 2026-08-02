"Запасы есть": советник Зеленского назвал единственный способ остановить российскую баллистику

Ракетный удар по Украине

Реклама

Единственным способом быстро усилить защиту Украины от российских баллистических ракет является помощь международных партнеров, располагающих достаточными запасами ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом написал в своем посте в Facebook советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш»), проанализировав ориентировочные объемы производства, стоимость и запасы ракет.

Реклама

По словам Бескрестнова, хотя точные цифры остаются неизвестными, их порядок позволяет оценить ситуацию.

Реклама

Он отметил, что стоимость российской баллистической ракеты «Искандер» составляет около 2–3 млн долларов, ракеты комплекса С-400 — 1–2 млн долларов, тогда как одна ракета-перехватчик PAC-3 для системы «Пэтриот», способная сбивать как «Искандеры», так и ракеты С-400, стоит не менее 4 млн долларов.

Советник президента также привел оценки темпов производства вооружений.

По его словам, Россия ежемесячно выпускает около 70 ракет «Искандер» , примерно 50 ракет для комплексов С-400 иот 4 до 7 гиперзвуковых ракет «Циркон». В то же время производство ракет PAC-3 для Patriot в настоящее время оценивается на уровне 50–60 единиц в месяц.

Кроме того, Бескрестнов отметил, что, по имеющимся оценкам, Россия располагает запасом около 200–300 ракет «Искандер», тогда как мировой запас ракет PAC-3 составляет примерно 4–5 тысяч единиц.

Реклама

«Если речь не идет о решении антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть», — подчеркнул Бескрестнов.

По его словам, именно передача союзниками части имеющихся ракет-перехватчиков является самым быстрым способом усилить защиту украинских городов от российских баллистических ударов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после массированной российской атаки на Киев с применением баллистических ракет эмоционально обратился к Соединённым Штатам и европейским партнёрам с призывом не допустить новых жертв среди мирного населения, подчеркнув необходимость срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Новости партнеров