Запасы крови возле украинской границы: в Минобороны опровергли фейк

В украинском оборонном ведомстве назвали такую дезинформацию элементом информационно-психологической войны.
В Министерстве обороны Украины отреагировали на сообщение СМИ о том, что Россия якобы стягивает к границе с Украиной запасы крови и медоборудования.
В субботу, 29 января, заместитель министра обороны Анна Маляр на своей Facebook-странице назвали такие новости "фейковыми".
“Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации — распространить панику и страх в нашем обществе", — написала она.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на три американских источника сообщило, что в российские военные подразделения у границы Украины увеличили поставки запасов крови и других медицинских материалов для помощи раненым. Такую подготовку называли одним из ключевых показателей возможной эскалации конфликта.
Напомним, в России заявляют, что войска и авиация Западного военного округа якобы завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.
Читайте также: