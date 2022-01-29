Запасы крови возле украинской границы: в Минобороны опровергли фейк

В украинском оборонном ведомстве назвали такую дезинформацию элементом информационно-психологической войны.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на сообщение СМИ о том, что Россия якобы стягивает к границе с Украиной запасы крови и медоборудования.

В субботу, 29 января, заместитель министра обороны Анна Маляр на своей Facebook-странице назвали такие новости "фейковыми".

“Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации — распространить панику и страх в нашем обществе", — написала она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три американских источника сообщило, что в российские военные подразделения у границы Украины увеличили поставки запасов крови и других медицинских материалов для помощи раненым. Такую подготовку называли одним из ключевых показателей возможной эскалации конфликта.

Напомним, в России заявляют, что войска и авиация Западного военного округа якобы завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

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