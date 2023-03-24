"Запасы почти закончились": в Украине ожидается взлет цен на один из основных овощей

В настоящее время существует глобальный дефицит лука, потому что некоторые страны ввели экспортные ограничения по защите локальных рынков.

В Украине прогнозируют взлет цен на лук. Стоимость будет повышаться вплоть до середины мая.

Об этом рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева в комментарии OBOZREVATEL.

По ее словам, цены на лук "бьют все рекорды".

"Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта-апреля", – рассказывает она.

Эксперт добавляет, что большинство украинских фермеров, которые выращивают лук, не имеют профессионального оборудования для его хранения.

"Имеющие профессиональные хранилища могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее", – подчеркнула Зверева.

Также известно, из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее. К тому же существует глобальный дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Ранее стало известно, что в Украине за год на 20,2% подорожали товары и здравоохранительные услуги. Выросла как стоимость препаратов, так и амбулаторных услуг.